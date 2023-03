Schwedische Studie: Achselschweiß schnuppern gegen Angstzustände

Kein Gefühlstransfer

Allerdings: Schweißproben, die gesammelt wurden, während die freiwilligen Filmschauer erheitert waren, provozierten dieselben Wirkungen wie Proben, die beim Gruseln entstanden. "Das hat uns etwas überrascht", wird Studienleiterin Elisa Vigna vom Karolinska-Institut in Stockholm im Guardian zitiert.

"Es könnte schlicht an den chemischen Signalen im menschlichen Schweiß liegen, dass das Ansprechen auf die Behandlung beeinflusst wird", so Vigna. Denkbar sei, dass die bloße Anwesenheit einer anderen Person und ihr Geruch für den Effekt verantwortlich sind.

Weiter schnuppern

Ihre Erkenntnisse wollen die Forschenden laut BBC diese Woche bei einem europäischen Psychiatrie-Kongress in Paris präsentieren. An ihrer Theorie, dass Körpergeruch Nervenbahnen aktiviert, die mit Emotionen verbunden sind und so eine beruhigende Wirkung auslöst, hält das Team um Vigna vorerst fest.

In einer Folgestudie wird das Phänomen nun weiter untersucht. Vigna: "Dazu verwenden wir auch Schweiß von Personen, die sich neutrale Dokumentationen ansehen."