Gelsen: Warum nicht alle Menschen gleich oft gestochen werden

Forscher der Florida International University (FIU) haben 119 Freiwillige drei der gefährlichsten Mückenarten der Welt ausgesetzt: der Gelbfiebermücke, der Asiatischen Tigermücke und der Südlichen Hausmücke . Das überraschende Ergebnis: Keine einzige Person wurde von allen drei Arten gleichermaßen angezogen. Jede Mückenart hat ihren eigenen Typ Mensch.

Körperchemie entscheidet über Attraktivität

Die in der Fachzeitschrift iScience veröffentlichte Studie zeigt, dass die Anziehungskraft hauptsächlich durch die individuelle Körperchemie bestimmt wird. „Die Isolierung der Bestandteile des menschlichen Geruchs, die Mücken anlocken oder abstoßen, könnte zu neuen Strategien im Kampf gegen von Vektoren übertragene Krankheiten führen“, wird Matthew DeGennaro, Neurogenetiker und Leiter des Forschungsteams, in einer Aussendung zitiert.

Die drei untersuchten Mückenarten übertragen gemeinsam Gelbfieber, Dengue, Zika, West-Nil-Fieber und weitere Krankheiten. Die Studie ist die erste, die direkt vergleicht, wie verschiedene Mückenarten auf dieselben Menschen reagieren.

Die Forschenden fanden heraus, dass jede Mückenart unterschiedliche chemische Signale bevorzugt: