Geimpfte Mütter spenden ihre Muttermilch

Mütter in den USA, die gegen das Coronavirus geimpft wurden, geben jetzt bewusst ihre Muttermilch weiter. Hintergrund: Die Forschung hat gezeigt, dass dies helfen könnte, dass Babys Antikörper entwickeln. Einige Frauen, die bereits abgestillt hatten, versuchen sogar, den Milchfluss wieder in Gang zu setzten. Darüber berichtet die New York Times.

Babys und Kleinkindern, die nicht für den Impfstoff in Frage kommen, könnten so immunisiert werden, so die Hoffnung. Studien haben gezeigt, dass die Muttermilch von geimpften Müttern zwar Antikörper gegen das Coronavirus enthält, aber es ist unklar, wie effektiv sie Kinder und Babys vor dem Virus schützt.