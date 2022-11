Geimpft gegen ungeimpft: Die Psychologie hinter den Covid-Diskussionen

Seit den ersten Impfungen gegen Covid-19 hat sich der öffentliche Diskurs zum Thema deutlich verschĂ€rft. Psychologinnen und Psychologen aus Deutschland und Österreich unter Beteiligung der UniversitĂ€t Wien haben nun untersucht, wie sich die Polarisierung zwischen geimpften und ungeimpften Menschen entwickelt und womit diese zusammenhĂ€ngt. Erste Ergebnisse wurden nun im renommierten Fachjournal Nature Human Behaviour publiziert und zeigen: Weil dem Impfstatus an sich ein Wert beigemessen wird, verschĂ€rft sich die Diskussion oftmals. Aus diesem Grund ist es schwierig, mit reinen Informationskampagnen gegenzusteuern. Das Forschungsteam plĂ€diert fĂŒr ein wertschĂ€tzendes Miteinander.

Unfair

Studienergebnisse zeigen, dass ungeimpfte Befragte insgesamt die Debatte ĂŒber das Impfen als deutlich unfairer wahrnehmen und mehr soziale Ausgrenzung erleben als geimpfte Befragte. Besonders groß war der Unterschied, wenn sich die Personen stark mit ihrem Impfstatus identifizierten, also je grĂ¶ĂŸer der Stolz war, geimpft (oder ungeimpft) zu sein. Das zeigte sich in der Studie auch ganz real: "In einem unserer Experimente konnten die Teilnehmenden 100 Euro zwischen sich und einer anderen Person aufteilen. Sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte haben Personen mit anderem Impfstatus benachteiligt, und zwar umso stĂ€rker, je mehr man sich mit dem Impfstatus identifizierte", erklĂ€rt der Psychologe Robert Böhm von der UniversitĂ€t Wien. Je mehr sich die Personen also mit ihrem Impfstatus identifizierten, desto unfreundlicher und diskriminierender wurden sie zu der jeweils anderen Gruppe – das galt sowohl fĂŒr die Ungeimpften als auch fĂŒr die Geimpften.

Unterschiedlich bewertet

DarĂŒber hinaus konnten die Forschenden zeigen, dass die Akzeptanz von Maßnahmen zur Steigerung der Impfquoten ebenfalls von der Identifikation abhing. Geimpfte Personen etwa befĂŒrworteten eine Impfpflicht – und zwar vehementer, wenn ihnen ihr Status als "geimpft" wichtig war. "Wer allerdings ungeimpft war und sich damit besonders stark identifizierte, lehnte die Impfpflicht besonders heftig ab", so Cornelia Betsch von der UniversitĂ€t Erfurt.



"In der Vergangenheit wurde oft versucht, bestimmte Einstellungen zur Impfung zu verĂ€ndern", erklĂ€rt Philipp Sprengholz von der UniversitĂ€t Erfurt. "Durch niedrigschwellige Angebote oder gezielte RisikoaufklĂ€rung sollten Ungeimpfte von den Vorteilen einer Impfung ĂŒberzeugt werden. Allerdings wurde dabei kaum beachtet, dass eine starke Identifikation mit dem eigenen 'Ungeimpftsein' dazu fĂŒhren kann, dass dem Impfstatus ein Wert an sich zugeschrieben wird. Als Konsequenz können ungeimpfte Personen durch solche klassischen Formate oder Kampagnen kaum erreicht werden."

Polarisierung reduzieren

Die Forschenden empfehlen deshalb, die Polarisierung zwischen den Gruppen schnellstmöglich zu reduzieren. Ein wertschÀtzender Umgang insbesondere auch durch Personen des öffentlichen Lebens könne dazu beitragen, dass die beiden Gruppen wieder mehr aufeinander zugehen und ins GesprÀch kommen, so dass Impfen wieder zu einer Gesundheitsentscheidung werden kann und nicht mehr eine ideologische Wertentscheidung ist.

Die Studie der UniversitĂ€ten Bonn, Erfurt und Wien sowie des Bernhard-Nocht-Instituts fĂŒr Tropenmedizin (BNITM) Hamburg fand im Rahmen des COSMO Panels statt, das seit Dezember 2021 in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden Personen in Deutschland und Österreich befragt. Darunter sind mehr als 3.000 Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind, und mehr als 2.000 Personen, die sich bisher gegen eine Impfung entschieden haben. Was diese Studie von vielen anderen Studien unterscheidet, ist die große Anzahl von ungeimpften Personen, die regelmĂ€ĂŸig an der Online-Umfrage teilnehmen und so ihr Erleben und Verhalten wĂ€hrend der Covid-19 Pandemie mit den Forschenden teilen.