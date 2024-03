Forschung: Wie das menschliche Hirn sogar aus Fehlern einen Nutzen zieht

Das menschliche Gehirn steuert Gefühle, Körperfunktionen - und Wahrnehmungen. Dass Letztere nicht immer stimmen, ist mit dem Ausspruch "Irren ist menschlich" vielleicht am besten zusammengefasst. Fehlgeleitete Wahrnehmungen können zu falschen Einschätzungen im Autoverkehr ebenso führen wie bei Augenzeugen von Straftaten.

Individuell oder nach Muster?

Das erscheint immer individuell und wird unter anderem mit dem Stressverhalten des Einzelnen in der Situation erklärt. Dass eine fehlerhafte Wahrnehmung von bestimmten Situationen aber einem bestimmten Muster folgt und zudem einen Nutzen haben könnte, fanden nun Forschende der deutschen Universität des Saarlandes und der US-amerikanischen University of Texas in einer gemeinsamen Untersuchung heraus.