Warum unser Gehirn wie ein Geschirrspüler funktioniert

Hin und wieder hat man ja das Gefühl, so ein guter Tiefschlaf sei, wie das Abtauchen ins Nichts. Irrtum! Die scheinbare Ruhe steht im Gegensatz zur ständigen Aktivität des Gehirns. Die Nacht ist still, aber das Gehirn ist geschäftig. Während des Schlafs erzeugen die Gehirnzellen elektrische Impulse, die sich zu rhythmischen Wellen verdichten. Und die sind dringend nötig: Langsame Gehirnwellen werden mit erholsamem, erfrischendem Schlaf in Verbindung gebracht. Mehr noch: Die Gehirnwellen tragen dazu bei, während des Schlafs Abfallstoffe aus dem Gehirn zu spülen.

Das haben Wissenschafter der Washington University School of Medicine in St. Louis herausgefunden. Die Ergebnisse wurden soeben im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht.