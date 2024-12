Geburtenrate bricht ein: Was den Kinderwunsch in Österreich erschwert

Durchschnittlich 40 Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich ein oder ein weiteres Kind: Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die das Integral Institut für das Gynmed Ambulatorium in Wien durchgeführt hat. Befragt wurden Männer und Frauen zwischen 18 und 49 Jahren. Dies ist der exakt gleiche Wert wie vor acht Jahren, als die Studie in ähnlicher Form durchgeführt wurde. Bei Männern (45 Prozent) und unter 30-Jährigen (65 Prozent) ist der Kinderwunsch besonders deutlich ausgeprägt.