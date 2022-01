Gartlehner sieht Lockerungen kritisch: "War auch überrascht"

Der Lockdown für Ungeimpfte ist vorbei, die Impfpflicht gilt ab Dienstag und 2-G gilt zwar noch - aber nicht mehr lange. Schon Mitte Februar soll diese Regel im Handel fallen, im Tourismus und in der Gastronomie dann eine Woche darauf.

Für den Epidemiologen Gerald Gartlehner passt das nicht zusammen. Er sagt in der ZiB1 am Sonntagabend: "Wir haben dann die etwas kuriose Situation, dass einerseits die Impfpflicht gilt und andererseits aber allen Personen, die sich nicht an dieses Gesetz halten, vom Staat gratis-Tests zur Verfügung gestellt werden, damit sie damit in die Gastronomie gehen können. Und irgendwie passt das von der Strategie her nicht zusammen."