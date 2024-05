Fußfehlstellungen: Warum bereits 80 Prozent aller 45-Jährigen betroffen sind

Allerdings idealerweise gleich zum Spezialisten . "International geht der Trend dahin. Aber allgemein ist noch immer in den Köpfen, dass der Orthopäde alles kann. Der Fuß ist aber durch seine vielen kleinen Knochen und Sehnen viel komplexer als etwa die Hüfte oder das Knie. Wir brauchen ein großes Instrumentarium , um den Fuß abzudecken", erklärt Trnka. Aus diesen Gründen sei der internationale Austausch so wichtig, um neueste Behandlungsoptionen integrieren zu können.

Technische Innovationen ermöglichen Weiterentwicklungen

Wie bei Hüfte und Knie rückten in den vergangenen Jahren künstliche Sprunggelenke als funktionelle Prothesen in den Fokus. Im Gegensatz zu den tausendfach routinemäßig eingesetzten künstlichen Hüft- und Kniegelenken wird das derzeit nur 150 mal im Jahr angewendet. "Derzeit gibt es zu wenige Spezialisten dafür, da müssen wir in der Aus- und Fortbildung ansetzen."

Was ebenfalls zur rasanten Weiterentwicklung der Fußchirurgie beiträgt, sind technische Innovationen. Es werden beispielsweise nach dem Einsetzen eines künstlichen Sprunggelenks spezielle, leichte Walking-Boots verwendet, mit denen ein Gips ersetzt werden kann. Am spannendsten findet Experte Trnka allerdings die Entwicklung von Schrauben aus menschlichem Knochenmaterial, die noch dazu aus einem Linzer Unternehmen kommen. Man verwendet sie anstatt Schrauben aus Stahl, um ein Gelenk zu fixieren. "Der Körper baut die Schrauben um und verwandelt sie in körpereigenes Material. Der Vorteil ist, dass sie nicht mehr in einer weiteren Operation entfernt werden müssen."