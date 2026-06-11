Die Fußball-WM 2026 startet am heute, am 11.6., am Abend. Das erste Spiel Mexiko gegen Südafrika am Donnerstag beginnt um 21 Uhr, Europäische Zeit, doch schon am Freitag ist mit Südkorea gegen Tschechien die erste Partie um 4 Uhr früh angesagt. Wegen der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden zu den Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko fallen die Anstoßzeiten teils sehr ungünstig. Der früheste Spielstart ist um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, der späteste um 6 Uhr morgens. Wer trotzdem live dabei sein will, muss mit Schlafmangel rechnen. Doch wie geht man am besten damit um?

Schlaf aufteilen: Zwei bis drei Schlafblöcke In der WM-Zeit darf man den Schlaf laut Schlafcoachin Melanie Pesendorfer ruhig flexibler denken. Man muss nicht an einem Stück schlafen, sondern kann ihn aufteilen auf mehrere, optimal zwei oder drei Teile. Für physisch-regenerativen Schlaf, in dem der Schlafdruck abgebaut wird, sind 3 bis 4,5 Stunden laut der Expertin ausreichend. "Danach kann man durchaus weitere 24 munter sein, auch wenn man vielleicht ein wenig gereizt ist. Das ist der wichtige Schlaf, den etwa auch junge Eltern oft über ein Jahr lang haben", so die Schlafcoachin. Der Schlaf vor dem Spiel ist viel hochwertiger, als wenn ich tagsüber acht Stunden schlafen würde. Auch wenn man Urlaub hat oder die Spiele aufs Wochenende fallen, rät Pesendorfer dazu, vor dem Match zu schlafen. „Beim Schlaf sticht immer die Qualität die Quantität. Es kommt nicht so sehr auf die Schlafdauer an, sondern auf das richtige Timing, wann der Schlaf stattfindet.“

So unterstützen Sie Ihren Körper Ein, zwei Nachtspiele zu sehen, steckt der Körper laut der Schlafcoachin locker weg. „Wichtig ist nur, dass die, die wirklich vorhaben, viele oder alle Spiele zu schauen, ein bisschen bewusster umgehen mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus und ihre Körper unterstützen.“ Dazu gehören Nickerchen, viel Wasser zu trinken und in der Nacht nicht allzu viel fettig zu essen oder zu viel Alkohol zu trinken. „Ein, zwei, drei Bier sind okay, aber wenn ich dem Körper sechs, sieben, vielleicht neun Biere zuführe, wird das auf die Schlafqualität negativen Einfluss haben.“

Welcher Schlaf-Chronotyp bin ich? Der Schlafchronotyp bestimmt genetisch, zu welchen Zeiten man am besten schläft oder arbeitet. Es gibt den frühen Typ (Lerche), den neutralen und die späten (Eule) Typen. Nachteulen haben es während der WM leichter und stecken die späten Beginnzeiten leichter weg als die 80 Prozent an Früh- und Neutraltypen. Welcher Schlaf-Chronotyp man ist, kann man meist an seinen Frühstücksgewohnheiten erkennen. Isst man in der Früh gern, ist man eher ein Früh- oder Neutraltyp. Man ist in der Früh leistungsfähiger und geht tendenziell früher schlafen. Will man in der Früh gar nicht essen, ist man ganz bestimmt eine Eule, also der Spättyp. Ein Langschläfer, der Höchstleistungen später am Tag erbringt.

Nach dem Match: Körper nie zum Schlafen zwingen Der zweite Schlafblock würde sich direkt nach dem Spiel anbieten. Pesendorfer empfiehlt, 1,5 bis zwei Stunden, dann etwa um 8 Uhr aufzustehen und rauszugehen. „Viel Wasser trinken, Sonne tanken, Bewegung, einen kleinen Spaziergang machen und den Körper so wieder in Gang bringen.“ Auf keinen Fall sollte man sich zum Schlafen zwingen, wenn der Körper nicht will oder kann. „Jeder hat Schlafportale, wo man gut einschlafen kann. Die sind für 90 Minuten offen“, das nächste kommt dann einige Stunden später. Es ist laut Pesendorfer besser, in den wachen Phasen anderes zu tun, etwa gemütlich zu lesen oder eine Serie zu schauen und zu warten, bis man wieder müde wird, als zu versuchen, gegen den Willen des Körpers einzuschlafen. „Es ist sehr wichtig, dass ich mich nicht zwinge. So entstehen Schlafstörungen, wirkliche Schlafprobleme.“ Viel Kaffee, viele Energydrinks "fatal" Wirklich drastisch kann es ausgehen, wenn man mit viel Kaffee und noch mehr Energydrinks versucht, wach zu bleiben. „Das ist fatal“, meint Pesendorfer. Es könnte sein, dass man dadurch dauerhaft Schlafstörungen verursacht. „Es kann durchaus passieren, dass der eine oder andere nach dieser WM Schlafprobleme mitnehmen wird für Monate oder Jahre.“ Mittagsschläfchen "regeneriert Körper und Psyche" Pesendorfer empfiehlt sich auf jeden Fall Power Naps nach dem Mittagessen zu gönnen, also kurze Nickerchen von 20 bis 30 Minuten. Darauf würden auch Spitzensportler setzen. Dabei reicht es auch, zu dösen. „Das regeneriert bereits den Körper und die Psyche.“

Wer tagsüber nach einem Nachtspiel schlafen möchte, sollte den Raum abdunkeln, Verdunklungsvorhänge helfen. Die Raumtemperatur sollte kühl sein. Ohrstöpsel oder eine White-Noise-App können Alltagsgeräusche ausblenden. Rituale wie eine warme Dusche oder ein kurzer Spaziergang vor dem Schlafengehen helfen dem Körper, herunterzufahren.

Konzentrationsprobleme und Gereiztheit Dauerhaften Schlafmangel können einzelne Power Naps nicht ausgleichen. Wer mehrere Nächte hintereinander aufbleibt, riskiert Konzentrationsprobleme, Gereiztheit und ein geschwächtes Immunsystem. Eine Option wäre, nicht jedes Spiel live zu schauen, sondern gezielt auszuwählen oder die Aufzeichnung am nächsten Tag zu schauen.