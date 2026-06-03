"Nachteulen" sind häufiger einsam und psychisch belastet

Menschen, die von Natur aus später schlafen gehen und aufwachen, berichten häufiger über Einsamkeit und psychische Belastungen. Das zeigt eine neue Studie, die auf der Fachkonferenz SLEEP 2026 vorgestellt wird. Besonders die Einsamkeit in der Nacht scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Die Untersuchung ergab, dass sogenannte Abendtypen, die "Nachteulen" – also Personen mit einem späten Chronotyp –, insgesamt schlechtere Werte bei der psychischen Gesundheit aufweisen. Sie fühlten sich nicht nur tagsüber einsamer, sondern berichteten auch häufiger über nächtliche Einsamkeit. Beide Formen standen in engem Zusammenhang mit erhöhten Angstwerten.

Einsamkeit in den Nachtstunden sorgt für mehr Angst Vor allem die Einsamkeit in den Nachtstunden erwies sich als entscheidender Faktor. Abendchronotypen gaben häufiger an, sich nachts isoliert zu fühlen, was wiederum mit stärkerer Angst verbunden war. Nicht das späte Schlafengehen an sich, sondern das Gefühl von Einsamkeit in der Nacht scheint der entscheidende Auslöser für mehr Angst zu sein. „Menschen mit einem späteren Schlafrhythmus berichteten unter anderem über eine schlechtere psychische Gesundheit, da sie auch stärkere Einsamkeit erlebten, darunter nächtliche Einsamkeitsgefühle, und ein erhöhtes Angstniveau aufwiesen“, sagte Studienleiter Alec Harlow, Forscher an der Brigham Young University in Provo, Utah (USA). „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl soziale Erfahrungen tagsüber als auch nachts relevant für die psychische Gesundheit von Abendmenschen sind.“