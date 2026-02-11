Abendmenschen haben ein höheres Herz‑Kreislauf-Risiko

Erwachsene im mittleren bis höheren Lebensalter, die überwiegend abends und nachts aktiv sind, weisen eine schlechtere Herz-Kreislauf-Gesundheit auf als ausgeprägte Morgenmenschen.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang bei Frauen. Das geht aus einer Analyse der UK Biobank hervor, die im Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde.

Für die Studie wertete ein Forschungsteam die Daten von 322.777 Erwachsenen im Alter von 39 bis 74 Jahren aus (mittleres Alter 57 Jahre). Zu Studienbeginn lagen bei allen Teilnehmenden keine bekannten Herz‑Kreislauf-Erkrankungen vor. Der Chronotyp, der beschreibt, zu welcher Tageszeit ein Mensch biologisch am leistungsfähigsten und aktivsten ist, wurde anhand von Selbstauskünften erfasst.

Rund acht Prozent der Befragten stuften sich als eindeutige Abendmenschen ein, etwa 24 Prozent als klare Morgenmenschen. Die Mehrheit (67 Prozent) gehörte einem Mischtyp an.