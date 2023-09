Fußball und Medizin: Welche Bedeutung Daten heute haben

Schon heute wäre es auch kosteneffizient und medizinisch relevant, wenn „jede Person bei einem Apothekenbesuch ihre eigenen Erbgutinformationen mit dabei habe, "um zu vermeiden, dass Medikamente eingenommen werden, auf die man negativ reagiert oder deren Wirksamkeit nicht ausreicht".

Bessere Belastungssteuerung im Training

Mit der Hilfe von - in den kommenden Jahren möglicherweise auch genetischen – Daten werde man die Belastungssteuerung im Training "auf eine biologisch saubere Basis" stellen können, um noch gezielter Regeneration oder Muskelaufbau zu fördern, sagte Ortlechner. Bock verwies auf neue Möglichkeiten, kleinste, durch Belastung verursachte Muskelverletzungen nachweisen zu können – und danach die Trainingsintensität zu steuern.

Markus Hengstschläger ging auf negative Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in China ein, die Überwachung und Überprüfung, was Menschen tun, ob sie etwa bei Rot über die Straße gehen. Aber was könnte künstliche Intelligenz im Bereich der Medizin bringen?

"Zwei Sachen", antwortet Bock:

Dokumentationsassistenten auf KI-Basis sollten bereits in naher Zukunft dazu führen, dass sich der Arzt wirklich mit dem Patienten, und nicht vorrangig mit dem Computer beschäftigt. Und die KI die ganze Administration und Dokumentation übernimmt.

Veranstaltungstipp: Digitalisierung und der Mensch

Wie gehen Informatik und Medizin ineinander? Welche Entwicklungen tun sich da auf? Das sind Themen des Symposiums "Convergence? Interfaces of the digital and the living" am 17. und 18. Oktober in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Veranstalter sind die ÖAW und der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigen sich zwei Tage lang mit den neuesten Entwicklungen zwischen Informatik und Life Sciences. Eine für die Öffentlichkeit zugängliche Abendveranstaltung findet am 17.10. ab 18 Uhr statt. Anmelden kann man sich hier.