Forscher warnen vor "Zecken-Superjahr"

„Für die Zecken mag es positiv sein, für uns ist es schlecht.“ So kommentiert Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der deutschen Bundeswehr die höchste Zahl an Zecken, die er seit 2009 in einem ausgewählten Gebiet in Süddeutschland gesammelt hat: Nämlich 443 Zecken pro 100 Quadratmeter – 2017 waren es 180. Das Besondere aber: Forscher der Vetmeduni Vienna (Veterinärmedizinische Universität Wien) haben mit einem einzigartigen Prognosemodell bereits im Jänner diese hohe Zeckendichte vorhergesagt – und recht behalten. Die österreichischen und deutschen Forscher kooperieren.

Für ihr Modell benötigen Katharina Brugger und Franz Rubel vom Institut für Öffentliches Veterinärwesen der Vetmeduni Vienna Daten von zwei Jahren vor dem aktuellen Sommer. Für das heurige Rekord-Zeckenjahr war zunächst von Bedeutung, dass es 2016 mehr Bucheckern und Eicheln gab, weil es sich um ein sogenanntes „Mastjahr“ handelte: „Durch dieses gute Nahrungsangebot überleben mehr kleine Nagetiere – vor allem Mäuse – den Winter, ihre Population steigt dadurch stark an.“ 2017 gab es dadurch viele Zwischenwirte für die Zeckenlarven. Und heuer, 2018, sind dann für das nächste Entwicklungsstadium, die Nymphen, auch Menschen ein Wirt für ihre Blutmahlzeiten. Gleichzeitig fließen die Durchschnittstemperatur des jeweiligen Vorjahres (diesmal also 2017) und die Temperaturen des aktuellen Winters ein.

Übereinstimmung

Bereits bei ihrer Prognose für 2017 lagen die Wiener Forscher richtig und stimmten mit den tatsächlichen Zahlen in dem Untersuchungsgebiet in Süddeutschland überein. „Und wenn in Süddeutschland ein Zeckenjahr ist, dann gilt das auch für Österreich“, sagt der Meteorologe und Epidemiologe Rubel. „Die deutschen Kollegen sind die einzigen, die mit standardisierten Methoden Zecken fangen.“