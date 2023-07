Forscher blicken mit neuer KI-Technik live in Abläufe im Gehirn

Die zweite "Deep Learning"-Ebene wurde dann anhand von Bildern von Gehirnstrukturen trainiert, die die Forscher in einem zeitaufwändigen Prozess eigenhändig mit verschiedenen Farben versehen haben, für jede Nervenzelle mit all ihren feinen Strukturen eine eigene. So lernte das System letztlich auch das Feinstruktur-Bild zu "kolorieren" und Strukturen in 3D einzelnen Nervenzellen zuzuweisen. Letztlich erstellt also die KI eine genaue Rekonstruktion des Gewebes, das eigentlich gar nicht so detailliert fotografiert wurde.

Die neue Methode eröffne in der Grundlagenforschung neue Möglichkeiten, weil sich nun die Veränderungen in einer Probe auf der Skala von Minuten bis Tagen fassen lassen und man gleichzeitig die molekularen Maschinerien und die zelluläre Signalaktivität in den räumlichen Kontext der zellulären Gewebestruktur stellen kann. So habe man bereits in Ansätzen gezeigt, dass sich damit nachvollziehen lässt, was sich in dem Nervenzell-Netzwerk tut, wenn es manipuliert wird, erklärte Danzl.