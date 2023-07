Forschende fanden einen "Schalter" für die Verbrennung von Fett

"Arf1 hält damit den Stoffwechsel in Balance" sagte Studienleiterin Anne Spang im Gespräch mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag. Sie ist Professorin am Biozentrum der Universität Basel. Damit dieses komplexe System funktioniert, müssen verschiedene Prozesse genau aufeinander abgestimmt ablaufen.

Schon kleine Störungen können System aus Gleichgewicht bringen

Überschüssige Energie speichert unser Körper in Form von Fett. Benötigen wir diese Energie, zum Beispiel weil wir Sport treiben, zapft der Körper diese Fettreserven an. Dazu wird in den Mitochondrien Fett in ATP (Adenosintriphosphat) umgewandelt. Dieses Molekül liefert den Zellen Energie.

Schon kleinste Störungen können dieses empfindliche System aus dem Gleichgewicht bringen. Schwere Krankheiten wie Diabetes oder Krebs können die Folge sein.