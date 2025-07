KURIER: Warum haben Sie den Podcast gestartet? Worum geht es?

Florian Krammer: Ich möchte Informationen über Viren teilen und zwar nicht nur in einer Notfallsituation wie in einer Pandemie. Ich rede im Podcast über unterschiedlichste Arten von Viren und ich glaube, das hilft, dass man besser einordnen kann, wenn man etwas darüber liest oder hört. Ein Beispiel sind Ausbrüche von Ebola – viele haben wahnsinnige Angst vor Ebola. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es jemals zu einer Ebola-Pandemie kommen wird, weil sich das Virus schwer weiterverbreitet. Es geht aber auch um Viren wie das FSME-Virus und HPV, die in Österreich vorkommen und die jeden betreffen können.

Warum ist Ihnen Wissenschaftskommunikation ein Anliegen?

Es ist wichtig, dass sich die Leute zumindest ein bisschen auskennen und informiert an Dinge herangehen. Es geht nicht darum, dass jeder ein Spezialist sein muss. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater hat Installateur gelernt – ich komme aus einer Schicht, wo Bildung erstrebenswert ist, aber nicht jeder die Möglichkeit hatte zu maturieren oder an die Uni zu gehen. Was mir manchmal passiert, wenn ich Spezialisten zuhöre, ist, dass ich nicht mitkomme, wenn sie in einem hochgestochenen wissenschaftlichen Deutsch sprechen. Das ist nicht so, weil man zu blöd ist, sondern es geht darum, wie man die Sprache wählt. Außerdem ist mir, als ich angefangen habe zu studieren, von meinen Eltern immer vorgeworfen worden, dass ich ihnen nicht erklären kann, was ich eigentlich mache. Ich glaube, das ist auch eine Motivation. Es geht darum, Wissenschaft zu normalisieren. Das ist nichts, was im Elfenbeinturm gemacht wird, sondern das sind Dinge, die ganz normale Leute als Beruf machen wie jemand anderer, der Autos repariert zum Beispiel.

Für viele ist schwierig zu verstehen, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse weiterentwickeln können.

Wir möchten immer gerne wissen, was die absolute Wahrheit ist. Manchmal ist es aber so, dass man Dinge basierend auf der momentanen Faktenlage zwar einordnen und interpretieren kann, es kann aber sein, dass sich die Datenlage ändert und man schauen muss, ob noch stimmt, was man angenommen hat. Es geht nie um absolute Wahrheiten und das ist manchmal schwierig zu kommunizieren. Wir wissen, dass Schwerkraft existiert, dass die Erde um die Sonne kreist – bei neuen Erkenntnissen hat man aber zunächst eine Hypothese, warum das so ist und das kann sich ändern. Das ist sogar für Wissenschaftler selbst schwierig, weil sie vielleicht etwas zehn Jahre lang angenommen haben und dann stellt sich heraus, es ist anders.