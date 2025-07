Masern: Warum es so viele Fälle in den USA und auch in Österreich gibt

Es ist die höchste Infektionszahl in den USA seit 25 Jahren: Nahezu 1.300 Masernfälle in 38 US-Bundesstaaten sind heuer bereits gemeldet, die tatsächliche Zahl dürfte weit höher sein. 92 Prozent der Betroffenen waren nicht geimpft oder ihr Impfstatus war unbekannt, so neue Daten der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Zwei ungeimpfte Kinder in Texas und ein Mann im Bundesstaat New Mexico sind infolge einer Maserninfektion gestorben. Aber nicht nur in den USA, auch in Österreich ist die Situation besorgniserregend. Welche Gründe es dafür gibt.