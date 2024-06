Alarmierender Anstieg der Fälle: Wie man Fensterstürze bei Kindern verhindert

Es sind Fälle, die einen bestürzt zurücklassen: Am Mittwoch wurde in Wien Favoriten ein Zweijähriger in einem Gebüsch unter einem Wohnhaus gefunden. Das Kleinkind war aus dem Fenster im zweiten Stock gefallen und hatte sich ernste Verletzungen zugezogen.

"Diese Zahl ist wirklich ein alarmierendes Signal", sagt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV, im KURIER-Gespräch. "Vor allem, weil die eigentliche Fenstersturz-Saison, wenn man so sagen will, noch bevorsteht."

Am höchsten ist das Risiko außerdem zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr, weil die Kinder mobiler werden und eine Neugier entwickeln, was draußen zwitschert oder Geräusche verursacht. "Da muss man also ganz besonders aufpassen. Auch, weil Eltern vielfach die Mobilität ihrer Kinder in diesem Alter noch nicht so gut einschätzen können", betont Trauner-Karner.

Besonders tragisch: Ganz oft sind die Aufsichtspersonen in der direkten Umgebung oder im Nebenraum, wenn Stürze passieren. Trauner-Karners Botschaft an Eltern: "Jede sichernde Unterstützung holen, die am Markt verfügbar ist, denn jeder Sturz ist einer zu viel."

Was das Kuratorium für Verkehrssicherheit rät, um Kinder vor Fensterstürzen zu schützen: