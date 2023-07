Offene Fenster als Todesfalle für Kinder

Zwei Tote in Deutschland

Der Dreijährige aus Wien wird den Fenstersturz überleben – anders als zwei Kinder in Deutschland in der vergangenen Woche.

In Hamburg war ein acht Jahre alter Bub aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gestürzt und kurze Zeit später verstorben. In Berlin wiederum war in der Nacht auf Freitag ein Zehnjähriger nach einem Sturz aus dem 9. Stock ums Leben gekommen. Die Eltern des Buben hatten sich während des Unfalls in der Wohnung aufgehalten und offenbar nichts mitbekommen. Ob auch ihnen eine Anzeige droht, teilte die zuständige Polizei noch nicht mit.

In Österreich kann grobfahrlässige Tötung zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren führen. Es gibt bereits Urteile in vergleichbaren Fällen, die aber relativ mild ausfielen. Im Dezember 2018 wurde beispielsweise ein Paar vor einem Wiener Gericht zu bedingten Haftstrafen verurteilt, nachdem ihr vier Jahre alter Sohn aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt und später verstorben war.