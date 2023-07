Dreijähriger stürzt aus Fenster: Mutter angezeigt

Am Samstagabend wurde die Polizei in Hernals von Zeugen alarmiert, weil ein Kleinkind aus dem Fenster eines ersten Stocks gestürzt war. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Dreijährige in ein Spital gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Polizisten konnten rasch die betroffene Wohnung eruieren und verschafften sich zwangsweise Zutritt, da keiner öffnete. In der Wohnung konnte außer einem weiteren schlafenden Kleinkind aber niemand angetroffen werden.

Erst kurze Zeit später kam eine Mutter, eine 30-jährige Syrerin dazu. Sie wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien ist über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter