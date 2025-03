Kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Dafür Vögel, Biber und Bier. Oder auch nur drei Bissen Brot und drei Schlucke Bier oder Wasser. Die katholischen Fastenregeln des Mittelalters waren streng. Wer heute während der 40-tägigen Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag strengen Verzicht übt, speist auch nicht gerade üppig. Nach den längst gelockerten Regeln ist auch nur eine Mahlzeit pro Tag, die einfach und sättigend sein soll, gestattet.

Das religiöse Fasten ist zwar aus der Mode gekommen, das Fasten an sich ist allerdings in den vergangenen 20 Jahren zum Modethema geworden. Und da geht mittlerweile so einiges durch. Vom Verzicht auf Kaffee, Süßigkeiten bis zum Smartphone ist so ziemlich alles dabei.