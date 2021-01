Faktencheck: Wie gefährlich sind die Liefer-Engpässe und neuen Mutationen?

Astra Zeneca kündigte massive Lieferengpässe an. Was heißt das für den Impfplan in Österreich?

Statt der geplanten 650.000 Dosen kann der Pharmakonzern Astra Zeneca bis Ende Februar voraussichtlich nur 340.000 Dosen zur Verfügung stellen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht den Impfplan in der Startphase aber vorerst nicht gefährdet.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert, aus einer Impf-Ampulle sieben Dosen zu ziehen, um die Zahl der Impfungen zu erhöhen. Ist das praktisch möglich – und warum wurde es bisher nicht gemacht?

Ein Fläschchen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer enthält 2,25 Milliliter, von dem Dosen zu je 0,3 Millilitern entnommen werden. Rein rechnerisch würden sich also – knapp, aber doch – sieben Dosen pro Ampulle ausgehen. Dennoch waren ursprünglich nur fünf Dosen vorgesehen, erst Anfang Jänner hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eine sechste zugelassen. „Das Overfilling ist üblich, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Impfende das optimale Equipment verwendet“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch. So können etwa beim Aufziehen oder Wechseln der Nadel kleine Mengen des Impfstoffs verloren gehen („Totvolumen“). Auf eigene Verantwortung dürfen Ärzte schon jetzt eine siebente Dosis verabreichen. „Bei sorgsamem Umgang ändert das nichts an der Wirksamkeit des Impfstoffs“, so Kollaritsch.