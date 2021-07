Extrem seltener Fall in Israel: Baby mit Zwilling im Bauch geboren

"Wir waren überrascht, als wir entdeckten, dass es sich um einen Embryo handelte", wird Neonatologe Omer Globus von der Times of Israel über den bizarren Fall zitiert. Im Zuge einer Ultraschalluntersuchung bei einer schwangeren Patientin bemerkten die Ärzte des Assuta Medical Center in Tel Aviv kürzlich, dass der Bauch des noch ungeborenen Babys vergrößert war.

Nach der Geburt des Babys führten die Ärzte Röntgenaufnahmen und andere Untersuchungen an dem Neugeborenen durch. Dabei bestätigte sich, dass sich bei dem ansonsten gesunden Säugling ein Zwilling im Bauch entwickelt hatte. Das Phänomen wird als "Foetus in foeto" bezeichnet. Bei dieser extrem seltenen Form der Doppelfehlbildung wird ein Fötus oder mehrere Föten in den anderen einverleibt. Sie tritt lediglich bei etwa 1 von 500.000 Geburten auf.