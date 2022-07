Expertenmeinung: Nackt Schlafen ist nicht immer gut

Kühl trotz Kleidung

Die Nacht ohne Gewand verbringen hat also durchaus auch seine Vorteile. Um aber nicht zweimal die Woche die Bettlaken wechseln zu müssen - wie es beim nackten Schlafen empfohlen wird - eignet sich ein Kompromiss am besten. Unter einer dünnen Decke in inem Pyjama aus Naturfasern hält man es auch im Sommer aus. Für alle, denen trotzdem zu heiß ist, hat Experte Walzl einen Tipp: Vor dem Schlafengehen eine 1,5 Liter Wasserflasche mit kühlem Wasser füllen, ein dünnes Stofftuch zum Umwickeln verwenden und in der Nacht zu den Fußsohlen legen. Die perfekte Abkühlung!

Außerdem sei es wichtig, abends etwa eine Viertelstunde lang stoß- bzw. durchzulüften. Sich bei kühler, frischer Luft ins Bett zu legen ist angenehm und schlaffördernd.

Das hüllenlose Schlafen mag bei den Österreichern zwar beliebt sein, allerdings raten mehrere Experten - so auch Walzl - konkret davon ab. Hygiene und Schlafqualität leiden darunter.