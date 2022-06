Raus auf den Balkon: Gut schlafen in warmen Sommernächten

Tipps vom der Schlafcoachin

Melanie Pesendorfer, Gründerin und Geschäftsführerin von „Die Schlafcoachin“, beschäftigt sich seit mehr als 13 Jahren intensiv mit den Themen Gesundheit und Schlaf. Nach ihrer Ausbildung an der Medizinischen Universität Wien zur Schlafcoachin gründete sie ein eigenes Institut für Schlafcoaching am Wiener Karmelitermarkt. Im Interview spricht sie über Einschlafrituale und Abkühlungshilfen.

KURIER: Fenster öffnen, Ventilator oder Klimaanlage: Was ist am effizientesten?

Melanie Pesendorfer: Bei offenem Fenster zu schlafen, verhilft vielen zu gutem Schlaf. Wenn jedoch ein Mensch lärmempfindlich ist, hat es leider gegenteilige Wirkung. Genau dasselbe gilt für Ventilator oder Klimaanlage. Prinzipiell sind Geräusche (Klimaanlage, Ventilator) Stresserzeuger in der Nacht und deshalb für einen qualitativ nicht hochwertigen Schlaf verantwortlich.

Welche Rituale vor dem Schlafengehen empfehlen Sie?

Das Dankbarkeitsritual: Drei Dinge für die man dankbar war an diesem Tag, aufschreiben oder laut aufsagen.

Das Auslüftungsritual: Fenster öffnen und für zehn Minuten den Tag Revue passieren lassen und danach mit allen Sinnen im Moment sein: Was sehe ich gerade, was höre ich gerade, was rieche ich gerade, was spüre ich gerade? Dann kann man die Nacht und die Entspannung ins Schlafzimmer lassen und in Ruhe zu Bett gehen.

Haben Sie Tipps für besonders heiße Sommernächte?

Erstens: Feuchte Leintücher im Schlafzimmer vor dem Zubettgehen aufhängen.

Zweitens: Stellen Sie sich beim Einschlafen Bilder von kühleren Orten wie zum Beispiel vom vergangenen Skiurlaub oder vom Schwimmen in einem kühlen See vor. Und spüren Sie die angenehme Frische auf Ihrer Haut.

Drittens: Wenn die Möglichkeit besteht, dann raus mit der Matratze auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Verbringen Sie eine Nacht im „One Million Stars Hotel“.