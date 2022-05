EU-Gesundheitsbehörde: 324 bestätigte Fälle von Salmonellen

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA haben am Mittwoch ein neues Resümee zu dem Salmonellen-Ausbruch in einem Werk des Süßwarenkonzern Ferrero in Belgien gezogen.

Bis zum 18. Mai 2022 wurden in der EU/in EWR-Ländern und Großbritannien 324 - 266 bestätigte und 58 mögliche - Fälle in der EU bzw. Großbritannien identifiziert. Schließlich gibt es acht Fälle, die nicht durch den Verzehr von Schokoladenprodukten aus demselben Verarbeitungsbetrieb in Belgien erklärt werden können.

Kinder betroffen

Das deutet laut den Behörden daraufhin, dass es möglicherweise auch andere Infektionsquellen gibt, wenn auch Sekundärinfektionen, die nicht ausgeschlossen werden können. Fälle traten neben Österreich auch in Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien auf. Darüber hinaus wurden Fälle in Kanada, der Schweiz und den Vereinigten Staaten identifiziert.

Die meisten Infektionen - nämlich 86,3 Prozent - traten demnach bei Kindern unter zehn Jahren auf, womöglich auch deshalb, weil die Schokoladenprodukte gerade bei Kindern recht beliebt sind. 41,3 Prozent der Betroffenen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Der erste Patient war am 7. Jänner 2022 im Vereinigten Königreich gemeldet worden.