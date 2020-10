EU-Behörde prüft mögliche Nierenschäden bei Remdesivir

Auch Donald Trump wird aktuell mit Remdesivir gegen seine Covid-19-Infektion behandelt, teilte sein Arzt Sean Conley mit, bevor der berühmte Patient in ein Krankenhaus nahe Washington geflogen wurde. Zusätzlich erhalte der erkrankte Präsident einen "experimentellen Antikörpercocktail" des US-Pharmakonzerns Regeneron, was bei Experten zu Kritik führte: Es sei unverantwortlich, dem Präsidenten ein Mittel zu verabreichen, dessen Wirksamkeit noch nicht bewiesen ist, schrieb der Notfallmediziner Jeremy Faust vom Brigham and Women's Hospital in Boston auf Twitter.

Die Behandlung des Antikörpermittels wird derzeit in klinischen Studien erprobt, zugelassen ist es noch nicht. Vor wenigen Tagen teilte das US-Biotech-Unternehmen mit, dass in Tests die Virenlast sowie die Zeit bis zur Linderung der Symptome bei nicht hospitalisierten Covid-Patienten reduziert worden war.