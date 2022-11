Viele Krankheiten des Menschen lassen sich anhand von Biomarkern im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten nachweisen und diagnostizieren. Bei der Parkinsonkrankheit gab es bisher keinen solchen Biomarker. Ein Team der ETH Zürich hat nun diese Lücke geschlossen.

Das Team um Professorin Paola Picotti hat in einer soeben veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift Nature Structural and Molecular Biology erstmals 76 Proteine vorgestellt, die sich als Biomarker für die Erkennung von Parkinson eignen könnten.