Es bleibt heiß: Welche Lebensmittel die Haut im Sommer schützen

Hitze, Schweiß, Chlorwasser, UV-Strahlung – die Haut macht im Sommer einiges mit. Neben der richtigen Pflege kann auch die richtige Ernährung dazu beitragen, die Hautgesundheit zu unterstützen.

Besonders wichtig ist es in den Sommermonaten, ausreichend Wasser, aber auch verdünnten Pfefferminztee mit Zitronensaft oder Kokoswasser zu trinken. Mindestens zwei Liter täglich, bei starkem Schwitzen drei bis vier, weiß die Ernährungswissenschaftlerin Judith Kraus-Bochno vom Trinicum, Zentrum für Integrative Medizin und Schmerztherapie. „Viel Trinken sorgt für Elastizität und Geschmeidigkeit der Haut und fördert ihre Abwehrkraft. Das macht sich auch optisch bemerkbar – gut hydrierte Haut wirkt rosiger und praller.“

Natürlicher Sonnenschutz

Als natürlicher Sonnenschutz können die Vitamine A, B und C fungieren. So sorgt etwa Vitamin A dafür, dass sich neue Hautzellen nachbilden und Hautschäden repariert werden. Das Provitamin A (Betacarotin) ist die Vorstufe zu Vitamin A und vor allem in Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis und rotem Paprika enthalten.

Ebenso beschleunigen B-Vitamine die Hautregeneration. Diese befinden sich vor allem in Getreide, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. „Ein gesunder Linsensalat ist die perfekte Wahl für einen Sommer-Snack“, sagt Kraus-Bochno. Vitamin C wird vor allem für die Bildung von Kollagen benötigt, das der Haut ihre Spannkraft verleiht. Vitamin C schützt laut Kraus-Bochno auch vor Pigmentflecken, da es die Melaninproduktion hemmt. Vitamin-C-Bomben sind nahezu alle Sommergemüse und Sommerfrüchte wie z.B. die Johannisbeere. Zitrusfrüchte enthalten zwar viel Vitamin C, können bei empfindlichen Leuten allerdings Hautirritationen auslösen.

Eine Avocado für die Haut

UV-Strahlung beschleunigt die Hautalterung, dagegen helfen Omega-3-Fettsäuren, weiß die Expertin. „Sie bringen die Haut zum Strahlen und helfen auch bei trockener, juckender Haut“. Diese befinden sich vor allem in nativen Fischölen und Hanf- oder Leinöl. Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidans, schützt die Zellmembran und beugt UV-Schäden vor. Daher ist es auch in vielen Anti-Aging-Produkten zu finden. „Gute, kaltgepresste Öle, Samen und Nüsse enthalten viel Vitamin E." Eine Avocado, püriert mit Bananen und Beeren, bringt die Haut ebenso zum Strahlen.

Mangelt es dem Körper an Zink, reagiert er empfindlicher auf Umweltreize und neigt zu Trockenheit, Hautrissen und -schuppen. Viel Zink ist in Fleisch, Fisch und Wildkräutern wie dem Ackerschachtelhalm enthalten. Auch Grüntee unterstützt die Haut. Durch bioaktive Pflanzenstoffe wie Theobromin und Polyphenol hemmt er die Bildung hautschädigender Enzyme, die durch UV-Strahlung entstehen. „In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird grünem Tee auch eine kühlende Wirkung beigemessen. Erkalteter Grüntee mit Johannisbeeren- oder Granatapfelsaft erfrischt und kühlt im Sommer“, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin.