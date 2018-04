Erster Mensch weltweit erhielt zweite Gesichtstransplantation

Jérôme Hamon wird in französischen Medien als "Mann mit drei Gesichtern" bezeichnet – und das ist nicht ganz falsch. Der 43-jährige Franzose leidet an einem Gendefekt, der sogenannten Neurofibromatose Typ 1. Bei der Erkrankung kommt es zu schwer entstellenden Tumoren im Gesicht. Seine erste Gesichtstransplantation erhielt Hamon im Jahr 2010. Die erste Zeit nach der OP sah es gut aus. Hamons Körper nahm das fremde Gesicht gut an. Bei einer Erkältung im Jahr 2015 erhielt er allerdings ein Antibiotikum, das mit Medikamenten nicht kompatibel war, die Hamon laufend nehmen muss, damit sein Immunsystem das transplantierte Gesicht nicht abstößt.