Vor zehn Jahren, zwei Tage vor Weihnachten, schoss sich der 21-jährige Andrew Sandness bei einem Selbstmordversuch ins Gesicht. Er überlebte mit furchtbaren Verletzungen. Nach mehreren Spitalsaufenthalten landete er in der bekannten Mayo Clinic, wo ihm der plastische Chirurg Samir Mardini eine Rekonstruktion seines Gesichts in Aussicht stellte. Dafür müsse Sandness aber stark und geduldig sein, meinte sein Chirurg. Schließlich hatte er keine Nase mehr, kein Kinn und nur mehr zwei Zähne. Es war ihm unmöglich, sich im Spiegel zu betrachten, er musste beatmet und eine lange Zeit künstlich ernährt werden.

Nach acht Eingriffen über knapp fünf Monate hinweg konnte er das Spital verlassen und begann wieder zu arbeiten. Trotz der vielen Operationen blieb er entstellt – sein Leben hatte sich grundlegend verändert. Er mied Augenkontakt, hatte Angst, anderen Menschen zu begegnen oder mit seinem Aussehen Kinder zu verängstigen. Seine Sozialkontakte wurden immer weniger.

Das Gesicht eines anderen

Foto: Mayo Clinic Im Juni 2012 erhielt Sandness die Nachricht, dass die Mayo Clinic mit einem Gesichts-Transplantationsprogramm starten würde. Und er wäre ein perfekter Kandidat für so einen komplexen Eingriff. Es fand eine Evaluation statt. Schließlich kam er im Jänner 2016 auf die Organspende-Warteliste, mit der Aussicht, dass er vermutlich an die fünf Jahre auf ein neues Gesicht warten müsse. Doch bereits fünf Monate später kam der ersehnte Anruf. Ein Mann – genauso alt wie Sandness - hatte sich erschossen, seine Witwe Lilly folgte seinem Wunsch, Organspender zu sein.

Foto: Mayo Clinic Am 16. Juni 2016 war es so weit: Ein Team aus 60 Chirurgen, Schwestern, Anästhesisten unter der Leitung von Samir Mardini und Hatem Amer gaben dem Patienten im Rahmen eines 56-stündigen Eingriffs ein neues Gesicht. Es war der erste Eingriff dieser Art an der Mayo Clinic. Die Gesichtstransplantation inkludierte Nase, Wangen, Mund, Lippen, Kinn, Kiefer und Zähne. Die Chirurgen nützten dabei auch 3-D-Printing, um den ästhetischen und funktionellen Outcome zu verbessern. Im Rahmen einer Gesichtstransplantation werden Teile oder alle Gesichtsteile eines Spenders entfernt und auf das deformierte Gesicht des Empfängers transplantiert. Haut, Fett, Muskeln, Nerven, Knorpel und Knochen sind Teil dessen. Im besten Fall gelingt es, dass der Empfänger wieder sprechen, kauen und riechen kann.

Das Ergebnis wurde nun vorgestellt. “Ich bin davon total begeistert“, sagt Sandness. "Ich kann wieder kauen, normale Nahrung zu mir nehmen und auch das Gefühl im Gesicht kommt wieder zurück. Meine Selbstbewusstsein hat sich verbessert, ich fühle mich großartig. Und ich bin sehr dankbar – meinem Spender, seiner Familie und allen Menschen, die mich während dieser Zeit begleitet haben."