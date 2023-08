Ernährung: Wenn Obst und Gemüse wie Medikamente verschrieben werden

Schlechte Ernährung und eine unsichere Lebensmittelversorgung sind weltweit Hauptursachen für chronische Krankheiten, betonen Expertinnen und Experten immer wieder. Um Ernährungsproblemen entgegenzuwirken, werden in den USA aktuell Programme getestet, in denen gesundheitsfördernde Lebensmittel ähnlich wie Medikamente verschrieben werden.

Eine Studie der Tufts University in Boston liefert nun erstmals in größerem Ausmaß Erkenntnisse darüber, wie sich die Teilnahme an solchen Programmen, in denen es Obst und Gemüse quasi "auf Rezept" gibt, auf die Gesundheit auswirkt. Die Studie wurde im Journal Circulation: Cardiovascular Quality and Otcomes veröffentlicht.