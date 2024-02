Essen fürs Erbgut: Die Ernährung auf die eigene Gen-Aktivität abstimmen?

Damit folgt sie einem Gesundheitstrend , der laut Zukunftsinstitut wichtiger denn je ist und – unter anderem – epigenetische Erkenntnisse aus der Medizin zu einem „neuen Umsatztreiber auf den Gesundheitsmärkten rund um gesunde Lebensmittel , Getränke sowie Nahrungsergänzungsmittel macht“. Fillbach nippt an ihrem grünen Smoothie: „Egal, wie meine genetische Grundausstattung aussieht, ich kann trotzdem gesund alt werden.“ Sie gibt ihr Wissen weiter, hat sich zum Epigenetik-Coach ausbilden und ihre Gene analysieren lassen.

Die Vorgangsweise ist simpel : Mit einem Wattestäbchen wird eine Speichelprobe entnommen, per Post verschickt und im Speziallabor analysiert. Danach erhalten die Kunden ein umfassendes Kompendium über ihre gesundheitlichen Prädispositionen und Möglichkeiten, vorzubeugen . Ebenso, welche Lebensmittel „genetisch optimal“ sind, um das Gewicht zu halten bzw. zu reduzieren .

Aber wie seriös sind solche – oft kostspieligen – Tests? „Sie werden zwar richtig durchgeführt, die meisten Antworten, die daraus resultieren, betreffen allerdings multifaktorielle Aspekte – heißt: Ja, die Gene spielen dabei eine Rolle , die Umwelt aber ebenso , es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel von Genen mit Lebensgewohnheiten und Umwelteinflüssen . Man bekommt als Ergebnis viele Wahrscheinlichkeitsangaben , was verwirrend sein kann. Deshalb wäre es wichtig, jemanden beratend zur Seite zu haben, der diese Angaben interpretieren und erklären kann. Sonst entsteht vielleicht sogar m ehr Sorge als Nutzen “, sagt Univ.-Prof. Markus Hengstschläger , Leiter des Instituts für Medizinische Genetik, Medizinische Universität Wien.

Nutrigenetik und Nutrigenomik seien dennoch wichtige Gebiete der Genetik. Da geht es etwa darum, welche genetischen Voraussetzungen jemand betreffend Verstoffwechselung oder Nahrungsmittelverträglichkeit mitbringt. „Dass Nahrung unterschiedlich verstoffwechselt und vertragen wird, ist nichts Neues, mehr darüber zu wissen, kann aber nicht schaden. Trotzdem sollte die Interpretation solcher Tests nicht Laien überlassen werden“, so der Genetiker. Wie wichtig Beratung ist, betont auch Fillbach: „Die Testergebnisse sind komplex , es muss jemand daraus umsetzbare Schlüsse ziehen können.“

Zunehmend fließen in die Tests auch epigenetische Faktoren ein – etwa, um das biologische Alter zu bestimmen, das vom kalendarischen meist – plus/minus – einige Jahre abweicht und zeigt, wie fit die Zellen sind. Oder welche Gene ein-, bzw. abgeschaltet sind, abhängig vom Lebensstil und von Umweltfaktoren.

Die Empfehlungen, die sich daraus ergeben, sieht Hengstschläger aber kritisch: „Die Aussagekraft ist oft eher beschränkt. Die Tipps sind in der Regel sehr allgemein und sowieso solche, die in der Medizin längst etabliert sind: gesunde Ernährung, kein Nikotin, wenig Alkohol, viel Bewegung.“ Die Epigenetik sei ein komplexes Gebiet, das intensiv beforscht wird: „Da verstehen wir zwar vieles schon besser, aber noch lange nicht zur Gänze.“ Eine bedeutende Rolle spielt sie zum Beispiel in der Krebsforschung: „Hier wissen wir, dass das falsche Aktivieren oder Abschalten von Genen bei der Krebsentwicklung eine Rolle spielen kann.“