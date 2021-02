Epidemiologe für gutes Monitoring bei "Spiel mit dem Feuer"

"Fischen immer noch im Trüben"

Leider ziehe sich dies durch die gesamte Pandemie in Österreich: "Einer der großen Vorwürfe, die man der Regierung machen muss, ist, dass wir immer noch im Trüben fischen, weil man nie genau weiß, was im österreichischen Kontext jetzt gut wirkt und was nicht." Hier fehlten vielfach einfach Daten, weil sie nicht erhoben werden. Gartlehner: "Das ist extrem frustrierend."