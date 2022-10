EMA prüft BA.4/BA.5-Booster für Kinder unter 12

Lange wurden die an Varianten angepassten Impfstoffe erwartet, Mitte September gab die Europäische Arzneimittelagentur EMA grünes Licht für den gegen die Varianten BA.4/BA.5 gerichteten Impfstoff von Biontech/Pfizer. Bereits etwas früher war ein angepasstes Vakzin gegen die Variante BA.1 verfügbar – allerdings trägt diese Variante in den meisten Ländern derzeit nicht maßgeblich zum Infektionsgeschehen bei. BA.5 ist nach wie vor vielerorts die dominante Variante, so auch in Österreich: Etwa 95 Prozent und damit nahezu alle Infektionen mit Covid-19 gehen darauf zurück.

Laufende Prüfung von Daten

Die angepassten Impfstoffe sind allerdings vorerst nur für alle ab zwölf Jahren zugelassen. Nun gab die EMA bekannt, dass auch der Einsatz bei Kindern geprüft wird. Gestartet wurde ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren, bei dem einzelne Datenpakete nach und nach bewertet werden. Das heißt, die erforderlichen Daten für einen vollständigen Zulassungsantrag können nacheinander und nicht wie üblich als ein einziges, vollständiges Datenpaket eingereicht werden.