Forscher: Vier Dinge, die jeder tun kann, um gut zu altern

Altern: kein partytaugliches Smalltalk-Thema, aber unumgänglich. Bis zum Jahr 2050 werden in Österreich um eine Million mehr Menschen leben, die über 65 Jahre alt sind – im Vergleich zu 2021. Mit Sicht auf die „Silver Society“ braucht es Visionen, Inspirationen und Mutmacher. So jemand ist die 81-jährige Bestseller-Autorin Elke Heidenreich, die in ihrem neuen Buch zum Thema (schlichter Titel: „Altern“) entspannt und fröhlich ihren eigenen Alterungsprozess reflektiert: „Was macht das jetzt mit mir, das Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur: Ich stelle mich ihm, ich verleugne es nicht, ich versuche nicht jünger zu wirken, als ich bin. Und ich finde schon gar nicht, dass das Leben im Alter weniger wert ist“, schreibt sie.

Klingt erfrischend – so geht gutes Altern. Was dazu beiträgt und jeder Mensch tun kann, packte Thomas Dorner, Leiter der Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit in Wien für den KURIER in einen kompakten Schnellkurs. Wichtigste Botschaft: „Gesundes und gutes Altern beginnt bereits mit der Geburt und hört nie auf, das ganze Leben nicht.“