Neue Bräuche: Elfen und Wichtel erobern Österreichs Haushalte

Der Elf dar nicht berührt werden

Im Kinderbuch taucht eine kleine Elfenpuppe zur Weihnachtszeit in Haushalten auf. Sie wird vom Weihnachtsmann geschickt, um sicherzustellen, dass sich die Kinder gut benehmen. Jeden Abend fliegt der Elf der Geschichte nach zurück zum Weihnachtsmann, um Bericht zu erstatten, und kehrt am nächsten Morgen an einen neuen Platz im Haus zurück – oft in kreativen Szenen positioniert. Die Kinder dürfen die Puppe nicht berühren, sonst verliert sie ihre magischen Fähigkeiten.

Der Brauch ähnelt jenem von Wichteltüren, die ebenfalls immer mehr auch in Österreich aufgebaut werden. Nach dieser ursprünglich skandinavischen Tradition zieht in der Vorweihnachtszeit ein Wichtel bei der Familie ein: Er hat eine kleine Wichteltür an der Wand, die oft mit Mini-Möbeln und Briefkasten dekoriert ist, und hinterlässt meist Botschaften für die Kinder, z. B. Aufgaben, kleine Rätsel oder eine freundliche Nachricht. Auch bei dieser Tradition spielen Streiche eine Rolle oder kleine Geschenke wie Süßigkeiten oder Bastelmaterialien.

Ist es sinnvoll derartige Fantasiewesen einzuführen? „Wenn es für die Familie passt, wenn sie sich damit identifizieren kann, dann kann es ein schönes Ritual in der Weihnachtszeit sein, das das Familienleben stärkt“, sagt die steirische Klinische und Gesundheitspsychologin Barbara Kahr.