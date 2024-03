Was passiert, wenn man zu viel High-Protein-Produkte isst?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) , an der sich österreichische Empfehlungen orientieren, empfiehlt für Erwachsene von 19 bis 65 Jahren 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag (g/kg Körpergewicht/Tag). Für ältere Erwachsene ab 65 Jahren wird 1,0 g/kg Körpergewicht/Tag empfohlen. Der höhere Bedarf besteht deshalb, weil im Alter die Fähigkeit des Körpers zur Muskelbildung abnimmt. Der Körper braucht mehr Protein, um die gleiche Menge an Muskeln zu bilden. Wird im Alter zu wenig Eiweiß zugeführt, kommt es zu Muskelabbau.

"Die meisten Menschen in Österreich essen mehr Protein, es gibt also keinen Mangel. Man hat lange befürchtet, dass Protein gerade bei älteren oder kranken Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion schädlich ist, daher ist die Empfehlung von 0,8 bzw. 1,0 g/kg Körpergewicht/Tag eher gering", sagt Tilman Kühn, Ernährungswissenschafter an der Universität Wien sowie an der Medizinischen Universität Wien. Gute Eiweißquellen sind laut DGE Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier sowie Hülsenfrüchte wie Linsen, Soja und Erbsen und Getreideprodukte.

Brauchen Sportler mehr Protein? Wie viel?

Laut DGE benötigen gesunde Erwachsene im Alter von 19 bis 65 Jahren, die maximal fünf Stunden pro Woche sportlich aktiv sind, keine erhöhte Proteinzufuhr. Eine ausgewogene Ernährung sei zudem extra zugeführtem Protein überlegen.

Bei mehr als fünf Stunden Sport pro Woche „wird abhängig vom Trainingszustand und Trainingsziel eine Proteinzufuhr von 1,2 bis 2,0 g/kg Körpergewicht/Tag empfohlen. Eine Proteinzufuhr – angepasst an Sportart und Belastung – kann den Trainingsprozess sinnvoll unterstützen und die Leistungsbereitschaft fördern“, heißt es in einem Positionspapier der DGE. Experte Kühn ergänzt: „Proteinsupplemente (Ergänzungsmittel, Anm.) sind nur für sehr, sehr ambitionierte Hobby-Sportler oder Leistungssportler hilfreich. Diese Personen können auf 1,2 bis 2,0 g/kg Körpergewicht/Tag kommen.“ Wichtig sei, bei hoher Proteinzufuhr ausreichend zu trinken.

Um Muskeln aufzubauen ist es nicht genug, nur die Proteinzufuhr zu erhöhen – es muss auch die Trainingsaktivität verändert werden.