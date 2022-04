Ein markantes Organ: Wie die Stimme unter Corona leidet

Die Stimme gehört zu unserer Persönlichkeit und spielt eine große Rolle dabei, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Sie verrät unser ungefähres Alter, Geschlecht und Herkunft. Selbst auf die Stimmung des Sprechers lassen sich Rückschlüsse ziehen. Jeder hört, wenn die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung ein Lächeln trägt. Der internationale Tag der Stimme macht auf die Wichtigkeit der eigenen Stimme aufmerksam und findet seit 1999 jedes Jahr am 16. April statt.

Corona hat Einfluss auf Stimme

Besonders in der Arbeitswelt ist Achtsamkeit im Umgang mit der Stimme und dem Sprechen von Bedeutung. Rund ein Drittel aller Menschen in den Industrienationen arbeitet in Sprechberufen und in gut 60 Prozent aller Berufe kommt es auf die kommunikativen Fähigkeiten an. Jeder 10. leidet jedoch an einer Stimmfunktionsstörung. Dazu zählen etwa Räusperzwang, angestrengter Stimmgebrauch mit harten Stimmeinsätze oder berufsbedingte Faktoren wie langes oder zu lautes Sprechen im Lärm.