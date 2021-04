So beeinflussen Sprache und Stimme die Karriere

Die ehemalige First Lady der USA weiß, wie man das Publikum in seinen Bann zieht. Sie gibt sich stets anmutig und nahbar, gleichzeitig sprudeln ihre Reden vor Emotionen. Sie schafft es, ihrem Publikum in kürzester Zeit etwas mitzugeben, das berührt und motiviert. Ihre Botschaften sind dabei in knackige Aussagen verpackt. Eines der berühmtesten Beispiele ist der Satz: „When they go low, we go high“ (frei übersetzt: Wenn die anderen sich nicht benehmen können, antworten wir mit Anstand).