Drosten-Studie: Wie Viruslast und Infektiosität zusammenhängen

Vergleich mit Erwachsenen

Beim Vergleich der Spitzen-Viruslasten in den Laborproben schätzten die Forscher, dass die Infektiosität bei den jüngsten Kindern (0 bis 5 Jahre) bei etwa 80 Prozent der bei Erwachsenen gefundenen Werte liegt. Bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter wurden Werte gefunden, die sich den Erwachsenenwerten annähern. "Das zeigt, dass die Viruslast nicht direkt proportional zur Infektiosität ist und nicht direkt umgerechnet werden kann", erklärt Drosten. Er fügt hinzu: "Selbst diese datenbasierten Schätzungen der Infektiosität müssen wegen der unterschiedlichen Methoden der Probenentnahme bei Kindern nach oben korrigiert werden. All das gehört zur Gesamtbeurteilung eines klinischen Virologen. Meine anfängliche Annahme, dass alle Altersgruppen in etwa das gleiche Maß an Infektiosität aufweisen, hat sich sowohl durch diese als auch durch andere Studien bestätigt."

Asymptomatische Personen

Ein symptombasierter Vergleich bestätigte Beobachtungen, die zuvor bei COVID-19-Fällen gemacht wurden, nämlich, dass auch asymptomatische Personen sehr hohe Viruslasten haben können. Bei Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, wurde über den gesamten Krankheitsverlauf eine höhere Viruslast festgestellt als bei anderen. Basierend auf ihren neuen Modellen der Viruslastverläufe über die Zeit schätzen die Forscher, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Personen bereits 1 bis 3 Tage vor dem Auftreten von Symptomen Spitzenwerte der Viruslast im Rachen erreichen.

Extrem hohe Viruslast

Etwa 9 Prozent der getesteten COVID-19-Fälle zeigten extrem hohe Viruslasten von einer Milliarde Kopien pro Probe oder höher. Mehr als ein Drittel dieser potenziell hochinfektiösen Personen hatte entweder keine oder nur leichte Symptome. "Diese Daten liefern eine virologische Grundlage für die Vorstellung, dass eine Minderheit von infizierten Personen die Mehrheit aller Übertragungen verursacht", erklärt Prof. Drosten. Er fügt hinzu: "Die Tatsache, dass darunter so viele Menschen ohne relevante Symptome sind, unterstreicht die Bedeutung von Pandemie-Kontrollmaßnahmen wie sozialer Distanzierung und obligatorischem Maskentragen."

Britische Variante

Bei Proben von Personen, die mit der Variante B.1.1.7 ("UK" oder "British") infiziert waren, wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Viruslast um das Zehnfache erhöht war, während die laborgestützten Schätzungen der Infektiosität um das 2,6-fache erhöht waren. Um zu diesen Daten zu gelangen, nahmen die Forscher die Viruslastdaten von ca. 1.500 mit B.1.1.7 infizierten Fällen und verglichen sie mit den Daten von ca. 1.000 mit anderen Varianten infizierten Personen, die zur gleichen Zeit in denselben Testzentren, Ambulanzen und klinischen Stationen getestet worden waren. Prof. Drosten ergänzt: "Laborstudien können zwar noch keine endgültige Erklärung liefern, aber eines ist klar: B.1.1.7 ist infektiöser als andere Varianten."

Die Forscher planen, ihre Arbeit an den Viruslasten während des gesamten Verlaufs der Pandemie fortzusetzen. Sie hoffen, Einblicke in die Veränderungen zu gewinnen, die bei der Entstehung neuer Varianten auftreten, wenn sich das Virus an die zunehmende Immunität der Bevölkerung anpasst.