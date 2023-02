Die Pille für den Mann in ersten Tests an Mäusen ein Erfolg

Eine nicht-hormonelle Verhütungspille für Männer zeigt in einer Studie an Mäusen vielversprechende Resultate. Die Substanz kann laut Forscherinnen und Forschern bei Bedarf jeweils kurz vor dem Sex eingenommen werden. Der Weg dahin ist laut einem Schweizer Experten allerdings noch weit.

Die Forscherinnen und Forscher aus den USA testeten das Präparat in einer Reihe von Experimenten an Mäusen. Die Resultate wurden am Dienstag im renommierten Fachblatt Nature Communications publiziert.

Zwei Stunden zu 100 Prozent unfruchtbar

Nach der Einnahme des Wirkstoffs "TDI-11861" waren die männlichen Mäuse laut der Studie für zwei Stunden zu 100 Prozent unfruchtbar. Trotz 52 verschiedener Paarungsversuche wurden keine Weibchen schwanger. Nach 24 Stunden war die Fruchtbarkeit der Männchen wieder auf einem normalen Niveau. Nebenwirkungen gab es keine, auch nicht bei einer kontinuierlichen Verabreichung des Medikaments während sechs Wochen.

Auch für Phillipp Quaas vom Universitätsspital Basel ist klar: "Dieser Ansatz hat Potenzial", sagte der an der Studie nicht beteiligte Arzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Für eine Zulassung dieses Wirkstoffs als Medikament braucht es aber noch mehr Informationen." Insbesondere müssten Studien an Menschen durchgeführt werden. Bis man diese Pille für den Mann in der Apotheke kaufen kann, dauere es demnach noch. "Wenn man es richtig pusht, könnte ein solches Medikament in fünf bis zehn Jahren zugelassen werden", schätzte Quaas.