Ist die Transplantation von Zellen die Lösung für Typ-1-Diabetes?

Typ-2-Diabetes Bei der klassischen Form produzieren die Betroffenen zwar genug Insulin, es kommt aber zu einer Insulinresistenz, die Wirkung des körpereigenen Hormons ist reduziert, dadurch steigt der Blutzucker. 85 bis 90 Prozent aller Erkrankungen. Insgesamt sind 800.000 Menschen in Österreich an einer Diabetesform erkrankt.

Die Zellen, die der Patient am Universitätskrankenhaus Uppsala vor etwas mehr als vier Wochen erhielt, wurden mithilfe einer „ Genschere“ so verändert, sodass sie von seinem Immunsystem nicht als fremd erkannt werden. „Das ist ein interessanter neuer Therapieansatz“, sagt Fasching. „Aber ich erwarte nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren als allgemeine Therapieoption zur Verfügung steht.“ Und er erklärt, warum:

Neue mögliche Quelle: Chinesische Forscher berichteten im Vorjahr, ihnen sei es gelungen, Zellen aus Fettgewebe in Insulin-produzierende Zellen „umzuprogrammieren“: „Das wäre eine Möglichkeit für eine pharmazeutische Produktion, denn Fettgewebe steht ausreichend zur Verfügung. In einem zweiten Schritt müsste man die neuen Inselzellen aber immer noch genetisch verändern, um eine Abstoßung zu verhindern.“

Bessere Insulinsteuerung

Vorerst handle es sich bei all diesen Entwicklungen um zwar spektakuläre, aber nur einzelne Fälle und Studien: „Bis jetzt gibt es keine standardisierte Therapie, die eine echte Hoffnung für Typ-1-Diabetiker ist.“

Realistischer sei es, in den kommenden Jahren auf eine weitere Verbesserung der automatisierten Sensorsysteme für die Überwachung des Blutzuckers und der High-Tech-Insulinpumpen zu setzen: „Diese verbessern die Blutzuckereinstellung und nehmen den Patienten Aufwand bei der Steuerung der Insulinzufuhr ab.“ Wichtig sei dafür eine kompetente Begleitung durch Diabetesteams: „Hier fehlt es in vielen Diabeteszentren, besonders auch in jenen für Kinder und Jugendliche, an Personalstellen. Gleichzeitig aber steigt die Zahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes kontinuierlich an.“