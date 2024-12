Kinder mit Typ-1-Diabetes: Was ihre Behandlung deutlich verbessert hat

Die Behandlungsqualität von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes hat sich international zwischen den Jahren 2013 und 2022 deutlich verbessert. Das geht aus einer neuen Auswertung der Daten von weit mehr als 100.000 Betroffenen aus Diabetes-Registern und Klinikaufzeichnungen praktisch weltweit hervor. Sie ist jetzt in Lancet Diabetes & Endocrinology erschienen.

Anthony Zimmermann von der Abteilung für Innere Medizin des Lyell McEwan Hospital in Adelaide in Australien und seine Co-Autoren, unter ihnen Elke Fröhlich-Reiterer von der Universitäts-Kinderklinik in Graz, haben sich den zeitlichen Verlauf der Genauigkeit der Blutzuckereinstellung und die Häufigkeit von Komplikationen anhand der Daten aus diesbezüglichen Diabetes-Registern angesehen. Es handelte sich um die Informationen von 109.494 Heranwachsenden aus acht nationalen Kinder-Diabetes-Datenbanken (z.B. Dänemark, England/Wales, Tschechien, Norwegen) und aus der internationalen SWEET-Initiative (35.590 Kinder), an der Dutzende Kliniken weltweit (auch die Universitäts-Kinderklinik in Wien) beteiligt sind.

Blutzuckereinstellung entscheidend

Die Kinder und Jugendlichen waren alle im Alter unter 18 Jahren. Ihre Typ-1-Diabetes-Erkrankung musste mindestens drei Monate lang bestanden haben. Heranwachsende, die zuckerkrank werden, haben als Ursache eine Autoimmunreaktion, bei der die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse unwiederbringlich verloren geht. Sie sind von Beginn an und lebenslang auf Insulininjektionen angewiesen. Wegen des frühen Beginns der Erkrankung und der lebenslangen Dauer sollte die Krankheit besonders gut unter Kontrolle gehalten werden. Das bedeutet zunächst eine speziell gute Blutzuckereinstellung, um Langzeitkomplikationen wie Netzhaut-, Nieren- und Nervenschäden sowie eine frühe Atherosklerose zu vermeiden. Das ist aber unter den Bedingungen in der Kindheit mit ständig stark wechselnder körperlicher Aktivität, vielen Infektionskrankheiten und später in der Pubertät aus vielfältigen Gründen oft nicht so einfach.