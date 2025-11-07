Diabetes-Forschung an der Schwelle zur technologischen Revolution

Rund jede zehnte Person in Österreich hat Diabetes, meist Typ 2, der im Erwachsenenalter auftritt und eng mit Übergewicht und Bewegungsmangel verknüpft ist – viele Betroffene merken anfangs nichts davon. Geschätzt sind das circa drei Prozent der Gesamtbevölkerung, erklärt Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching, Abteilungsvorstand der 5. Medizinischen Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie an der Klinik Ottakring. Und er betont die große Dynamik: „In den letzten Jahren hat sich gerade bei Typ-2-Diabetes enorm viel getan. Neue Medikamentengruppen ermöglichen nicht nur eine stabile Blutzuckerkontrolle, sondern führen auch zu einer Gewichtsreduktion – im Gegensatz zu älteren Präparaten, die oft eine Gewichtszunahme und Unterzucker verursacht haben.“ Zudem schützen diese neuen Wirkstoffe das Herz und die Niere und verzögern Folgeerkrankungen, die lange Zeit als unvermeidbar galten. Typ-1-Diabetes wiederum betrifft etwa 30.000 Menschen, darunter viele Kinder. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunreaktion, bei der die insulinproduzierenden Zellen zerstört werden. Fasching: „Beim Typ 1 ist die Insulinproduktion bei klinischer Erstmanifestation schon massiv eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Ohne Insulin geht es nicht – ein Leben lang.“

1 Jahr leben Magazin Ein Jahr leben, das Gesundheitsmagazin des KURIER. Zum Geburtstag wagt das Magazin einen Blick in die Zukunft: Zehn Expertinnen und Experten verraten, welche Innovationen die Medizin von morgen prägen werden. Künstliche Intelligenz, Immuntherapien, Genetik und personalisierte Ansätze – die Heilkunst steht vor einer neuen Ära, in der Präzision und Individualität den Unterschied machen. Zu allen Artikeln des Gesundheitsschwerpunkts "Zukunft der Medizin"

Lebensstiländerungen wie Gewichtsreduktion und Bewegung bleiben die Basis jeder Therapie – doch moderne Medikamente unterstützen zunehmend dabei, den Stoffwechsel nachhaltig zu entlasten. „Neue Substanzen wie etwa nur mehr einmal wöchentlich zu verabreichende Langzeitinsuline wirken wie ein E-Bike für den Stoffwechsel – sie unterstützen kontinuierlich das System und helfen den Patienten, ohne täglichen Kampf ihre Werte zu stabilisieren.“ Wo die Zukunft der Diabetologie liegt Die Zukunft der Diabetologie liegt in personalisierter Medizin: Individuell abgestimmte Therapien, digitale Technologien und Präventionsprogramme, etwa Screenings bei Kindern auf Typ-1-Diabetes, könnten die Krankheitslast deutlich reduzieren. Fest steht: „Diabetes bleibt derzeit im Regelfall chronisch, ist aber längst nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © wildbild/ÖDG Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching Vorstand der 5. Medizinischen Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring.