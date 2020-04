Desinfektionsmittel: WHO-Rezepturen wirken gegen neues Coronavirus

Als die Coronainfektionen weltweit zunahmen, kam es schnell zu einem Mangel an Desinfektionsmitteln, auch in Apotheken. Um Viren und speziell das neue Coronavirus abtöten zu können, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Als Ersatz veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zwei Rezepturen, die die Viren abtöten sollen und Apotheker anfertigen können.

Dass diese tatsächlich Viren abtöten können, zeigten nun deutsche Wissenschaftler im Rahmen einer Studie.

Beide alkoholbasierten Handdesinfektionsmittel, die die WHO empfiehlt, sind bei korrekter Anwendung wirksam gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2. Das hat ein internationales Forschungsteam um Stephanie Pfänder von der Abteilung für Molekulare und Medizinische Virologie der Ruhr-Universität Bochum (RUB) bestätigt. Die Zeitschrift Emerging Infectious Diseases berichtet über die Ergebnisse in ihrer Online-Ausgabe.

Viren wurden Desinfektionsmittel ausgesetzt

Die Forscherinnen und Forscher setzten Sars-CoV-2-Viren jeweils 30 Sekunden lang den von der WHO empfohlenen Desinfektionslösungen aus. "Dabei haben wir uns an der von Desinfektionsmittelherstellern empfohlenen Wirkdauer orientiert", sagt Pfänder.



Im Anschluss brachte das Team die Viren auf eine Zellkultur aus und analysierte, wie viele Viren infektiös geblieben waren. "Wir konnten zeigen, dass beide von der WHO empfohlenen Desinfektionsmittel das Virus nach 30 Sekunden hinreichend inaktivierten", fasst Pfänder die Ergebnisse zusammen. Dies gilt zudem nicht nur für die WHO-Lösungen, auch deren Hauptbestandteile, die Alkohole Ethanol und Isopropanol, konnten das Virus ausreichend inaktivieren.