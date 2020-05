Der Trend zur Scheibe: Wer hat das Plexiglas eigentlich erfunden?

Ende der 1920er-Jahre kam Röhm der Zufall zu Hilfe, erzählt Alexander Bismarck, Chemiker an der Universität Wien: „Eigentlich wollte er einen synthetischen Kautschuk herstellen.“ Röhm habe eine Flasche mit Polymethylmethacrylat am Fenster in der Sonne stehen lassen. „Das Licht löste eine chemische Reaktion aus. Die Flasche explodierte. Zurück blieb eine feste, durchsichtige Masse. Ist mir auch schon passiert.“ Bismarck lacht. Die Legende will wissen, dass Röhm aber so perplex gewesen sei, dass er fortan von Plexiglas sprach. Am 4. Dezember 1933 ließ er das Warenzeichen unter der Nummer 461639 eintragen.