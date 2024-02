Helfen die Großeltern mit, nehmen Mütter weniger häufig Antidepressiva

Kinder stellen Eltern häufig vor herausfordernde Situationen. Hohe Ansprüche an sich selbst, das Gefühl, alles alleine meistern zu müssen, finanzielle Probleme und andere Belastungen können zu chronischem Stress und Depression führen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings geringer, wenn es Hilfe gibt, wie eine aktuelle finnische Studie zeigt.

Untersucht wurde der Einsatz von Antidepressiva bei Müttern. Das Ergebnis: Mütter, die Unterstützung durch ihre Eltern oder Schwiegereltern bekommen, nehmen weniger wahrscheinlich Antidepressiva als jene, die kein stützendes Netz haben. Das gilt allerdings nur dann, wenn Oma und Opa des Kindes gesund sind und in der Nähe wohnen. "Ein älteres und gebrechliches Großelternteil kann für Mütter sogar eine zusätzliche Belastung darstellen, da sie nicht erwarten können, Unterstützung zu erhalten, sondern stattdessen sich zusätzlich um ihre Eltern kümmern müssen", wird Studienautorin Niina Metsä-Simola, Demografieforscherin an der Universität Helsinki in einer Aussendung zitiert.

Die Ergebnisse stammen aus einer Langzeitstudie aus den Jahren 2000 bis 2014, in der rund 488.000 Mütter von Kleinkindern in Finnland untersucht wurden.