Demenzrisiko senken: Das unterschätzte Potenzial von Hörgeräten

Das inhaltliche Destillat der Ergebnisse, die kürzlich im Fachblatt The Lancet veröffentlicht wurden: Menschen mit Hörverlust, die kein Hörgerät verwenden, haben ein höheres Demenzrisiko als Menschen ohne Hörverlust. Mit einem Hörgerät lässt sich das Risiko allerdings angleichen: Menschen mit Hörproblemen hinken beim Risiko dann nicht mehr hinterher.

Unterschiede aufgedeckt

In Zahlen ausgedrückt: Menschen mit Hörverlust, die keine Hörgeräte benutzen, hatten im Vergleich zu Menschen mit vollständig intaktem Gehör ein um 42 Prozent erhöhtes Demenzrisiko. Bei Personen, die Hörgeräte benutzten, gab es kein erhöhtes Risiko. Das entspreche den Forschenden zufolge in etwa einem absoluten Demenzrisiko von 1,7 Prozent bei Menschen mit Hörverlust, die keine Hörgeräte benutzen. Im Vergleich zu 1,2 Prozent bei Menschen mit oder ohne Hörverlust, die entsprechende Geräte in Verwendung haben.

Der Untersuchung waren Erkenntnisse der Lancet-Kommission für Demenzprävention vorausgegangen: Diese hatte festgestellt, dass etwa acht Prozent der weltweiten Demenzfälle mit vermindertem Hörvermögen in Zusammenhang stehen könnten.

Nun verdichten sich die Beweise, "dass Hörverlust der wichtigste modifizierbare Risikofaktor für Demenz in der Lebensmitte ist", wird Dongshan Zhu, der an der chinesischen Universität Shandong zu chronischen Krankheiten forscht, im Guardian zitiert. Allerdings sei unklar, wie der Effekt von Hörgeräten bei Demenz genau ausgestaltet sei.